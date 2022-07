Cnos-Fap: alternanza e apprendistato da 100!

Sono i sei studenti della classe unica del percorso Tecnico Commerciale delle Vendite – Vendita assistita e a libero servizio del CNOS-FAP di Serravalle, in via Romita 67, ad aver concluso gli esami ricevendo un bel 100 come valutazione delle aziende ospitanti.

“Sono molto soddisfatta del risultato, soprattutto l'orale è andato molto bene – racconta Diana Raluca Totu, che ha svolto il suo stage all'Outlet nel negozio Liu Jo – Nonostante le difficoltà riscontrate all'inizio del mio inserimento in azienda, sono riuscita a superare i miei limiti e mi hanno proposto un contratto a settembre”.

Soddisfatto anche Mattia Pinna, che si è ambientato molto bene nell'attività Rover srl di Novi Ligure e ha già un contratto: “Sono molto orgoglioso del percorso. Mi sono trovato bene fin da subito: l'azienda è a conduzione famigliare e non è stato difficile inserirsi. Mi sono occupato principalmente di marketing ma ho lavorato anche in produzione”.

“Per me è già il secondo anno di stage – aggiunge Yauheni Biahun – Sono stato inserito all'Ekom di Capriata d'Orba e mi sono occupato di controllare le scadenze dei prodotti e dello stoccaggio delle merci. L'azienda mi ha offerto di proseguire con loro”.

E' molto felice anche Angela Federica Fadda che ha lavorato nel negozio Naturasì di Novi Ligure. “Sono rimasta piacevolmente stupita di me stessa: non pensavo di farcela e avevo molti timori. Ma sono riuscita a superare le difficoltà con impegno e a comprendere le mie potenzialità. Ad oggi, continuo a lavorare nel negozio”.

Le fanno eco le sue compagne Chiara Eligi e Francesca La Paglia: Chiara ha scelto di proseguire l'apprendistato nel negozio Tezenis dell'Iper di Serravalle mentre Francesca ha scelto di rimanere al Retail Park di Serravalle Scrivia nel locale La Sosta.

“Questa valutazione premia il lavoro fatto con le aziende sia nella ricerca che nell'abbinamento studente/azienda – sottolinea la docente Rossella Galuzzi – Il percorso in forma duale con due giorni al centro di formazione e tre in azienda impegna i ragazzi in azienda per tutto l'anno formativo e permette loro di crescere in modo assistito nell'acquisizione delle competenze professionali”.

Anche la professoressa Valeria Teti, che si occupa degli stage si dice soddisfatta del lavoro fatto dai ragazzi. “Raccogliere la soddisfazione delle aziende è molto gratificante, anche se non è sempre così. Ma quando ci sono successi come questi è perché le richieste dell'azienda erano chiare e l'abbinamento dello studente è stato corretto”.

