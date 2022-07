Tutto il Monferrato racchiuso... in due "T"

Dalle colline di Langhe e Monferrato patrimonio dell’Umanità Unesco nascono grandi vini che coniugano l’esperienza secolare di quelle terre con le moderne tecniche di vinificazione, per offrire prodotti di qualità sempre eccellenti.

L’impegno e la passione della Società Agricola TT, ha portato alla realizzazione di una linea di vini da pasto e da degustazione realizzando una propria etichetta TT. brand che riporta le inziali del figlio del fondatore Tommaso Taverna. Una linea di vini da abbinare ai piatti della cucina contadina che viene servita nel loro agriturismo.

Alta Langa, Dolcetto d’Alba, Chardonnay, Barbera d’Asti, Brut Millesimato Bianco e Rosato, Moscato d’Asti e prossimamente anche altre varietà di vino. «Oltre a vari vitigni sparsi per il Monferrato, dai quali riceviamo ad oggi tutti i nostri vini, un importante impianto nuovo sta nascendo attorno a tutta l’azienda che interesserà all’incirca sei ettari totali di vigna suddivisa tra Barbera e Chardonnay», racconta il titolare Andrea Taverna che insieme alla compagna Marisa hanno voluto credere nell’eccellenza enogastronomica del proprio territorio.

I vini brandizzati ‘TT’ sono venduti e serviti in Azienda, ma prossimamente saranno disponibili anche in altri ristoranti dell’Alessandrino e fuori provincia. Il risultato di tanta attenzione alla qualità si vede e si gusta nell’Agriturismo Cascinotta ad Oviglio, alle porte di Alessandria e collocata proprio in una posizione strategica, tra l’Alto e il Basso Monferrato.

La tenuta recentemente ristrutturata è concepita per godere al massimo del relax, della comodità e delle bellezze che paesaggio e cultura offrono ai visitatori. «L’Agriturismo – gestito anche dai genitori Pier Angelo e Rossana – è la sintesi di questa filosofia che pone l’ospite al centro. E’ anche a misura di famiglia: i bambini trovano svaghi nella fattoria didattica. Si possono visitare i bovini del nostro allevamento e gli animali della fattoria, oltre alle coltivazioni che ci danno i frutti della terra».

Menu tipico piemontese al l’Agriturismo Cascinotta, già recensito positivamente dal ‘Golosario’ per l’espressione di una vera tradizione monferrina, con prodotti a km zero: il 90% delle materie prime – dalla carne agli orticoli e naturalmente i vini – è di produzione propria e attenta ad ogni esigenza alimentare e del palato. Tre camere con tutti i comfort (wi-fi, aria condizionata), completano l’offerta per soddisfare tutti i cinque sensi.

Società Agricola T.T. s.s.

Tel. 340.7197353

agricolatt@libero.it

Punto vendita: Oviglio - S.P. 245

www.agricascinotta.it

Instagram: agricola _tt

@agricascinotta