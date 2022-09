Per fare ingresso nell'eccellenza mondiale della qualità

Si parla sempre più spesso del sistema produttivo, della sua sostenibilità, legata alla sua etica, quella che ha a che fare sempre di più con la sua competitività. Le materie prime sono quelle che alimentano ogni sistema produttivo e ogni impresa oggi sente più che mai il bisogno di saper scegliere quei partner che sanno offrire prodotti di indiscutibile qualità. Come fare?

In aiuto vengono le informazioni che le imprese sanno dare di sé, ma soprattutto gli standard, le certificazioni, specie quelle davvero dure da ottenere, attribuite dai più rilevanti istituti mondiali quando si parla di qualità.

Così è il Good Delivery, quella garanzia che assicura indiscutibilmente e a livello globale la capacità di pochissime aziende nell’offrire una qualità elevatissima dei metalli preziosi recuperati. Il London Platinum & Palladium Market (LPPM) così come la London Bullion Market Association, sono quegli enti super partes che certificano il ‘comportamento’ delle aziende nella produzione di Oro, Argento, Platino e Palladio, rilasciando attestazioni di qualità solo dopo minuziose verifiche.

TCA spa – raffineria aretina che recupera metalli preziosi con una sede anche nel distretto valenzano del gioiello di lusso – è tra i pochi al mondo (se ne contano una trentina) a essere stata accreditata dal London Platinum and Palladium Market come “Good Delivery” per platino e palladio, due tra le materie prime più richieste e preziose utilizzate in molti settori (dalla componentistica elettronica fino al campo farmaceutico).

È solo l’ultimo degli attestati internazionali che TCA SpA ha ricevuto per la sua indiscussa qualità dei metalli lavorati e per la solidità dell’impresa stessa, sul mercato da oltre 46 anni, requisito non secondario per ottenere il nulla osta. È il vanto di

un’azienda che ha abbracciato la filosofia di una produzione attenta e di un recupero dei metalli preziosi sempre più responsabile – innovazione sì, nell’ottica di una trasformazione continua verso una sempre maggiore tutela di ambiente e salute – che fa la differenza in meglio sui mercati e la premia per l’attenzione concreta dimostrata.

Scegliere i metalli TCA significa garanzia della maggiore qualità esistente.. È un modo per dare ai propri processi solo metallo purissimo (non solo per Ori e Argento ma da oggi almeno al 99.95% sia per Platino che per Palladio), per garantire fiducia nello

scambio lungo tutta la propria filiera produttiva e distributiva e per mettere quei “puntini sulle i” nella selezione dei propri fornitori, che oggi più che mai ha così tanto valore.

Lavorare con TCA SpA non è solo prerogativa delle multinazionali e dei grandi brand che hanno già capito l’importanza di una filiera completamente garantita: l’indiscussa qualità TCA SpA su cui ogni impresa può contare è alla portata di tutti e consente immediatamente un lasciapassare per l’eccellenza delle materie prime.

www.tcaspa.com