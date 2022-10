Cnos-Fap: la scelta dopo la terza media

Scegliere è importante ma è ancora più importante fare scelte consapevoli. Inizia adesso, per i ragazzi che stanno frequentando la terza media, un periodo di appuntamenti per imparare a conoscere le opportunità formative che il nostro territorio propone. Anche il CNOS-FAP Regione Piemonte, nella fattispecie il CFP di Serravalle Scrivia, sta compiendo azioni per informare e promuovere scelte scolastiche consapevoli.

Optare per un progetto di formazione professionale vuol dire far nascere nei ragazzi l’interesse per il “saper fare” che, grazie al percorso di formazione, sarà poi supportato da tutte quelle nozioni necessarie per far crescere un individuo. La nostra proposta per i ragazzi che devono scegliere “dopo la terza media” è il percorso triennale di “Operatore ai servizi di vendita”: 2970 ore distribuite su tre anni con lezioni diurne e con 300 ore di stage in aziende del settore previste per il terzo anno.

Durante il triennio i ragazzi si metteranno alla prova nei laboratori, di informatica e commerciale, e studieranno materie come tecniche di vendita, sicurezza sul lavoro, organizzazione del punto vendita ma anche lingua italiana, lingua straniera (inglese, cinese e russo), storia, matematica e scienze.

Al termine i ragazzi otterranno il certificato di qualifica professionale che permetterà loro di accedere al quarto anno del percorso “Tecnico commerciale delle vendite” che, tramite un programma che prevede lezioni in classe e stage in azienda, consentirà loro di acquisire il Diploma di qualifica professionale.

Questo titolo di studio potrà condurli verso l’impiego in aziende con una certificazione di settore, oppure consentire il passaggio ad un istituto tecnico con percorso equivalente, per poter raggiungere la Maturità. Scegliere la formazione professionale vuol dire non arrendersi e darsi una possibilità concreta di trovare la propria strada. Maggiori info su www.serravalle.cnosfap.net.

CNOS-FAP

SERRAVALLE SCRIVIA

Via Romita 67

Tel. 0143 686465

www.cnosfap.net

info.serravalle@cnosfap.net