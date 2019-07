Due infortuni sul lavoro a Novi Ligure

NOVI LIGURE - Due incidenti sul lavoro verificatisi la notte scorsa e nella prima mattinata di oggi hanno comportato il ferimento di altrettante persone, entrambe ricoverate all’ospedale in prognosi riservata.

I due fatti si sono verificati in aziende che dedicano molta attenzione alla sicurezza in fabbrica e alla salvaguardia della salute dei lavoratori.

Alle 23,30 di ieri allo stabilimento Specialacciai, un operaio di 24 anni è rimasto ferito mentre manovrava una delle macchine per la produzione dei nuclei per i trasformatori elettrici, produzione della quale l’industria di via della Tecnica alla zona artigianale Cipian di Novi Ligure è leader in Europa.

Il giovane operaio ha riportato un trauma cranico, immediatamente soccorso dai colleghi di lavoro del turno di notte, è stato trasportato e successivamente ricoverato all’ospedale dove con prognosi riservata, ma è sempre rimasto cosciente.

Simili le condizioni dell’operaia di 24 anni che nel 1° turno dell’odierna giornata lavorativa ha riporto lo schiacciamento di un arto mentre lavorava al reparto confezionamento dello stabilimento Campari in viale Nazioni Unite a Novi Ligure.

Anch’essa è stata trasportata all’ospedale ‘San Giacomo’ di Novi Ligure dove è stata ricoverata a scopo cautelativo.