Maturità 2019: due borse di studio per gli studenti migliori

ALESSANDRIA - La Cisl Scuola Alessandria-Asti anche per il 2019 mette in palio due borse di studio, del valore di 750 euro ciascuna, per gli studenti più meritevoli che abbiano superato l'Esame di Stato 2019 con una votazione pari o superiore a 90/100 e che siano figli di iscritti al sindacato con tessera in corso di validità da almeno un anno. Le borse saranno attribuite una ad Alessandria e una ad Asti.

La domanda va inviata compilando il modello scaricabile dal sito o ritirabile presso le sedi Cisl entro il 31 luglio 2019 e inviandolo alla Cisl Scuola Alessandria, via Parma 36 15121 Alessandria, fax 0131204726 per le domande di Alessandria e provincia e a Cisl Scuola Asti, via XX Settembre 10, 14100 ASTI fax 0141593290 per le domande di Asti e provincia.

Le domande vanno corredate della copia della certificazione rilasciata dall'Istituto scolastico attestante il voto ottenuto. Verrà stilata una graduatoria e saranno premiati i due primi classificati. A parità di punteggio si prenderà in considerazione l'indice ISEE familiare.