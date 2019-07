Escape room, musica, sagre e country: ecco cosa fare nel weekend

Fine settimana ricco di eventi per tutti i gusti, dal teatro alla musica, passando per l’enogastronomia e senza dimenticare i nostri amici a quattro zampe. Tanti eventi in programma al Castello di Novi Ligure grazie alla proloco. Stasera, venerdì 12 luglio, escape room dell’Akeron Teatro dal sapore fantasy e dal titolo curioso: “Per di qua e per di là”. Sabato sera si accenderanno le luci del latino americano vintage con il ritorno del dj Andrea Bergaglio e i suoi vinili. Domenica 14 alle 21.00 risate assicurate con lo spettacolo “Quello Buonanima” di Gilberto Govi realizzato dalla compagnia i Gobbi di Arquata. Con libera entrata, offre anche la formula con cena ma soprattutto garantisce una serata spassosa. Per le famiglie con bimbi è possibile usufruire di un anticipo con il Trono di Sport, piccole competizioni e brevi spettacoli di animazione alle 17.00.

Tre serate gastronomiche e danzanti per la festa patronale di Nostra Signora del Carmine a Monterotondo di Gavi da venerdì 12 a domenica 14. Gli stand apriranno alle 19.00. Organizza il circolo Acli.

Da venerdì 12 a domenica 14 luglio fritto misto protagonista a Vignole Borbera con la sagra: tre serate a base di buon cibo e musica al campo sportivo. Le organizza il circolo Pd di Vignole.

Cena propiziatoria in attesa del torneo dei rioni a Carrosio. Sabato 13 luglio dalle 20.00 appuntamento succulento all’ex asilo organizzato dalla pro loco di Carrosio. Menu fisso a 20 euro. Prenotazioni entro giovedì 11 contattando Marina al numero 348 5231398.

Festa country ad Arquata Scrivia: sabato 13 luglio dalle 19.30 in piazza Repubblica (stazione) cena, musica, ballo e tanto divertimento. Gonfiabili e laboratori a tema per i bambini. La festa è organizzata dai commercianti della zona in collaborazione con consorzio Botteghe e Comune.

Polletto celebrato ad Albera Ligure con la festa di sabato 13 luglio: dalle 19.30 al campo sportivo si potrà cenare (gradita la prenotazione al cell. 349 7787337) e poi divertirsi con la musica degli Spuncia Porchi.

Domenica 14 luglio a Grondona, nella frazione Ca’ di Lemmi, si celebra la festa della Madonna Pellegrina con una messa alle 17.00 cui seguirà la tradizionale merenda offerta dai residenti.

Terza expo amatoriale canina a Parodi Ligure, nel campo sportivo di Cadepiaggio, organizzata da Centro Cinofilo Gaviese e Comune di Parodi. Domenica 14 luglio iscrizioni dalle 9.00 alle 11.00, pausa pranzo alle 13.30. Servizio bar e ristorazione. Omaggio di benvenuto a tutti gli iscritti.