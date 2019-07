Panchine giganti, la prima della val Lemme sarà a Bosio

BOSIO — Siamo abituati a vederle nel Monferrato, tra colline e vitigni che si perdono a vista d’occhio, e magari le abbiamo anche ammirate da vicino. Negli anni le panchine giganti, strutture pensate per valorizzare il territorio e il turismo locale, sono diventate tante e ora anche la nostra zona ne avrà una. Il 24 agosto a partire dalle 18.00 infatti verrà inaugurata l’installazione di Bosio, sul bric del Ronco, da cui è possibile godere di un panorama mozzafiato che spazia dal Tobbio al Monviso. La storia tra l’altro racconta che durante la Seconda guerra mondiale il bricco veniva usato dai partigiani come punto vedetta e trasmissione radio con aerei inglesi.

La panchina gigante di Bosio farà parte della Big Bench Community Project ideata da Chris Bangle, divenuta un’attrazione simbolo dell’Alta Langa ed esportata in tutta Italia per sostenere le comunità locali, il turismo e le eccellenze artigiane dei paesi in cui si trovano queste installazioni fuori scala. Bbcp è un’iniziativa no profit promossa dal designer americano insieme alla moglie Catherine, cittadini di Clavesana dal 2009. Le attività del progetto prevedono sia il supporto tecnico a chi vuole costruire una nuova Grande Panchina ufficiale, sia la collaborazione con le eccellenze dell’artigianato locale per realizzare prodotti a esse ispirati, che possano dare un piccolo contributo all’economia e al turismo locali.