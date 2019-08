Castelletto: musica e trekking per Ferragosto

CASTELLETTO D'ORBA - Sono giorni particolarmente ricchi di appuntamenti quelli in programma a Castelletto d'Orba a cavallo di Ferragosto. Si comincia domani sera, venerdì 10 agosto di fronte al comune, con il concerto di Aldo Ascolese. Dalle 21.00 il popolare artista interpreterà le canzoni più famose di Fabrizio De Andrè, Francesco Guccini e Luigi Tenco. Sabato 11, dalle 18.00, presso il centro incontro è prevista l'inaugurazione della mostra di Pietro Annigoni, il cosiddetto “pittore delle regine”. Dalle 21.00 torna la popolarissima “Passeggiata sotto le stelle” organizzata dall'associazione “Insieme per Castelletto” con partenza da piazza San Lorenzo e arrivo in Borgata Bozzolina. Il 12 agosto un concerto in onore di Gabriel Tacchino, il grande pianista di origini castellettesi, con la partecipazione di Giuseppe Friccelli, Emanuelle Stephan e Daria Aleshina. Infine per la serata di Ferragosto si esibiranno sul piazzale della chiesa di Sant'Antonio il chitarrista Paolo Bonfanti e il bassista molarese Nicola Bruno.