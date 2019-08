A Ferragosto il concerto col maestro Oddone

OVADA - Sono tanti gli ovadese che attendono la 39° edizione del concerto di Ferragosto in programma quest'anno in località Prati, sopra Limone Piemonte. A dirigere l'orchestra “Bruni” di Cuneo composti da sessanta musicisti, sarà Andrea Oddone, direttore artistico della scuola di musica Rebora di Ovada. Un repertorio che darà ampio spazio alla lirica, con musiche di Verdi, Puccini e Rossini, quello in programma per il concerto che inizierà a 12.45 e sarà trasmesso da Rai3 a cura della testata giornalistica regionale. La splendida location per il concerto è raggiungibile a piedi, un percorso di 8 chilometri con 500 metri di dislivello, in bicicletta utilizzando la telecabina “Bottero” per poi proseguendo lungo il tracciato da 2 ore e mezza, oppure attraverso gli impianti di risalita. Il concerto sarà raggiungibile anche in treno, sulla linea Torino-Fossano-Cuneo-Limone, grazie a Trenitalia che attiverà 22 convogli tra Cuneo e Limone, 15 tra Fossano e Limone, 6 tra Ventimiglia e il paese. Agli arrivi dei convogli (previsti alle 7,20, 8,30, 9,19 e 10,28) saranno presenti pullman da 50 posti, riservati ai possessori del biglietto ferroviario, per il trasporto fino a Limonetto.