Poste: le pensioni di settembre in pagamento da lunedì

ALESSANDRIA - Poste Italiane informa che in provincia di Alessandria le pensioni del mese di settembre saranno messe in pagamento a partire da lunedì 2. Tutti i titolari di un Conto BancoPosta e di un Libretto di Risparmio e in possesso della carta Postamat oppure della Carta Libretto, hanno comunque la possibilità di prelevare il contante anche domenica 1 settembre utilizzando uno dei 66ATM Postamat disponibili in tutta la provincia, fino a 600 euro al giorno.

Per tutti i pensionati che riscuoteranno dal 2 settembre, Poste Italiane consiglia di recarsi presso gli uffici postali in tarda mattinata, oppure durante la fascia oraria pomeridiana nel caso degli uffici aperti nel doppio turno.

Ad Alessandria e provincia sono 8 gli uffici postali aperti con orario continuato 8.20-19.05.