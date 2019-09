Servizio civile, Anpas accusa: "Disinvestimento sul futuro"

GRUGLIASCO (To) - 14mila giovani quest'anno non potranno partecipare al Servizio Civile. A lanciare il grido d'allarme è Anpas Piemonte (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), la più grande associazione laica di volontariato del Paese.

La nota diramata è durissima nei suoi contenuti: «Sono state smarrite circa 14.000 opportunità di poter offrire, ad altrettanti giovani, di vivere un’esperienza che contribuisca alla loro crescita umana, professionale e soprattutto come cittadini attivi, attenti al territorio ed alla società in cui vivono. Sono ben oltre 14.000 le opportunità che la nostra società ha smarrito rinunciando al contributo che oggi, quei giovani potrebbero dare svolgendo servizi utili alla società tutta e soprattutto che potrebbero offrire, nel futuro, come persone consapevoli dei bisogni, educate alla pace ed alla solidarietà sociale».

Sul banco degli imputati per Anpas Piemonte c'è la riduzione delle risorse per le politiche giovanili, definita un "disinvestimento sul futuro".

Cosa fare quindi? «Provvedere al rifinanziamento di almeno 70 milioni di euro, come previsto nel Disegno di Legge licenziato dal Consiglio dei Ministri il 31 luglio, che consenta quantomeno il mantenimento dei numeri di giovani impegnati nel Servizio Civile nell’anno 2018 e che ne permetta la costante crescita nel futuro».

Anpas, nata nel 1904 dal movimento delle Società Operaie di Mutuo Soccorso, è una delle organizzazioni di volontariato più grandi d’Italia con 918 pubbliche assistenze e che oggi conta 86mila volontari attivi, 341.971 soci, oltre 3000 dipendenti, 2.592 volontari in Servizio Civile in più di mille presìdi in tutte le regioni d’Italia. Anpas si occupa di soccorso e trasporto sanitario, protezione civile e ambientale, servizi sociali, cultura e cooperazione internazionale.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 83 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.