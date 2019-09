Via Verdi, 84enne investito da un furgone

NOVI LIGURE — Un pedone è stato investito questa mattina in via Verdi, a Novi Ligure. L’uomo, un anziano di 84 anni che stava attraversando la strada nel tratto tra via Garibaldi e il sottopasso ferroviario “dello Zerbo”, è stato urtato da un furgone che trasportava surgelati. Nell’incidente – avvenuto poco dopo le nove di oggi, giovedì 5 settembre – avrebbe riportato diverse fratture ed è stato trasportato all’ospedale San Giacomo dall’ambulanza del 118.

La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia municipale, intervenuti per i rilievi. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’uomo – C. M., residente a Novi – abbia attraversato la strada sulle strisce pedonali, all’altezza della Ditta Demicheli, e sia stato urtato dal furgone diretto verso piazza XX Settembre.

Un paio di mesi fa, poco distante dal luogo dell’incidente di oggi, una donna era stata investita sulle strisce pedonali in prossimità della rotonda tra via Garibaldi, via Verdi e via San Giovanni Bosco.