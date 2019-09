Bilancio consolidato, il consiglio chiamato a dare l'ok

NOVI LIGURE — Torna a riunirsi questa sera dopo la pausa estiva il consiglio comunale di Novi Ligure. All’ordine del giorno c’è la presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, vale a dire il documento contabile che “riassume” i risultati economici, finanziari e patrimoniali del Comune, comprensivi delle attività svolte dalle società partecipate. Si tratta di un passaggio obbligato, che per legge deve essere svolto entro il 30 settembre.

All’ordine del giorno c’è anche la convenzione tra i Comuni di Novi, Pasturana, Sardigliano e Villalvernia per lo svolgimento del servizio associato di polizia locale e il regolamento per la sicurezza degli strumenti informatici comunali. Verranno poi discusse le mozioni del Movimento 5 Stelle (in merito alla sicurezza ambientale connessa alla realizzazione del Terzo Valico) e del consigliere Luciano Saracino sull’intitolazione del pattinodromo alla memoria di Giovanni Parodi. Infine è prevista la designazione di due consiglieri comunali in seno alla Consulta per la sanità.