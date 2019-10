Pca, l'azienda di Basaluzzo finisce in mani statunitensi

BASALUZZO — La Pca di Basaluzzo passa di mano. L’azienda specializzata nella produzione di acido ursodesossicolico, un principio attivo farmaceutico che viene utilizzato principalmente per la cura di malattie gastrointestinali, è stata acquisita dal fondo statunitense Advent International. La Pca – Prodotti Chimici Alimentari fa infatti parte del gruppo Industria Chimica Emiliana fondato dalla famiglia Bartoli nel 1949. A conclusione di una trattativa iniziata nel maggio scorso, ieri i Bartoli hanno deciso di cedere tutto il gruppo Ice al fondo Advent, per una cifra che si aggirerebbe – secondo fonti di stampa – intorno ai 700 milioni di euro.

Dalla fine degli anni Settanta il business principale della Pca è diventata la produzione di derivati della bile per uso farmaceutico. Come l’acido ursodesossicolico appunto, detto anche più semplicemente ursodiolo o Udca, utilizzato ad esempio nella cura della colecisti. Nel luglio 2008 la Pca è entrata nel gruppo Ice. Secondo Advent, «il mercato dell’ursodiolo è in crescita» per l’aumento delle malattie gastrointestinali, «in prevalenza a causa di obesità, cambiamenti nello stile di vita e invecchiamento della popolazione».

