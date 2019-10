Sem Cup, si chiude in bellezza l'edizione dei record

CAPRIATA D’ORBA — Non poteva che essere un avvenimento eccezionale e lo è stato: per il gran finale della Sum Cup 2019 a Villa Carolina il successo di pubblico della manifestazione è andato oltre le più rosee previsioni con ben centodue partecipanti all’ultima tappa che hanno costretto l’organizzazione a dividerli in due gare distinte con la rispettiva classifica. Sulle nove buche del percorso “La Marchesa” hanno ottenuto il miglior punteggio netto Fabrizio Zonca e Andrea Angeleri, seguiti da Corrado Romagnoli – Guido Sanguineti, Carola Cicogna – Francesco Bisceglia, Antonino Casella – Gabriele Ancarani e Laura Massa – Gaetano Rizzitelli; miglior punteggio lordo per la coppia Giancarlo De Cobelli – Jacopo Morelli, miglior coppia mista Enrico Massimo Bonafede – Laura Aiolo. Premi speciali “Nearest to the pin” giocato alla buca numero tre per Carlo Tavella (1,50 metri) e Gabriella De Petro (7,66 metri), mentre il driving contest della buca numero quattro è stato vinto da Raffaele Canepa fra gli uomini e ancora da Gabriella De Petro fra le donne.

Sulle buche 1, 2 e dalla 12 alla 18 del percorso “Paradiso” i vincitori sono stati Paolo Gabriele Polidori e Germana Calissano seguiti da Fabio Borasio – Mauro Norese, Emanuele Costa – Martina Bressan, Eraldo Lucenti – Gian Nicola Bianchi e Rossella Grimaldi – Alessandra Colombo; miglior punteggio lordo per la coppia Barbara Paglieri – Massimo Barisone, miglior coppia mista Grazia Alciati – Pierluigi Illario, miglior coppia donne Roberta Baravalle – Patrizia Alessandria. Premio speciale “Nearest to the pin” all’ultima buca per Andrea Poldi (4,90 metri) e Barbara Paglieri (4,20 metri), mentre il driving contest alla buca diciassette è stato vinto da Massimiliano Gallo fra gli uomini e Martina Bressan fra le donne.

Alla cena finale hanno partecipato quasi centocinquanta invitati ed è stata l’occasione per tirare le somme dell’intero torneo: i vincitori sono risultati essere la coppia Gabriele Paolo Polidori – Germana Calissano per il punteggio netto e quella Barbara Paglieri – Massimo Barisone per il punteggio lordo. Come riconoscimento per la vittoria è andato in premio alle donne un anello offerto da Magazzini Gioielli di Valenza a testa, mentre per gli uomini un weekend ciascuno a Galzignano Terme offerto da Andrea Baghino. L’aspetto più importante della serata ha però riguardato la raccolta dei fondi per la beneficenza che da sempre è l’obiettivo principale di Marco Semino: quest’anno sono stati raccolti 4.500 euro divisi fra le due associazioni Flying Angels che offre biglietti aerei per curare i bambini che hanno bisogno di un intervento urgente in luoghi lontani dalla loro residenza e le Suore di Carpeneto.