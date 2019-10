Attesi altri temporali, rimane l'allerta gialla

NOVI LIGURE — Sta colpendo con particolare intensità la pianura del basso alessandrino la perturbazione che nelle ultime 24 ore sta attraversando il Piemonte. Secondo i dati dell'Arpa, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, sono ben 127 i millimetri di pioggia caduti a Novi Ligure nelle ultime 24 ore, il dato più alto di tutta la provincia. Precipitazioni copiose anche ad Arquata Scrivia (125 millimetri), Basaluzzo (122), Castellar Ponzano (115), Ovada (109) e Gavi (104). Un po' meno colpita la fascia appenninica: in val Borbera la pioggia va dai 20 millimetri di Roccaforte Ligure fino ai 73 dei Piani di Carrega, con valori intermedi a Cabella (26) e Capanne di Cosola (34). In val Lemme, le centraline meteo dell'Arpa hanno registrato 85 millimetri ai laghi della Lavagnina (Casaleggio Boiro) e 64 alle Capanne di Marcarolo. Il livello dello Scrivia, a Serravalle, è di mezzo metro sotto lo zero idrometrico, in salita, ma comunque ben distante dal livello di guardia, fissato a +2,20 metri.

Ancora fino a domani l'Arpa ha annunciato il permanere dello stato di allerta gialla. Secondo le previsioni, oggi nel tardo pomeriggio e in serata potrebbero arrivare temporali molto forti sulle zone meridionali dell'alessandrino al confine con la Liguria. Domani, martedì 22 ottobre, fenomeni in attenuazione ovunque fino ad esaurimento.

Sul fronte della viabilità, a Novi tra ieri sera e stamattina si sono registrati allagamenti dei sottopassi ferroviari di via Verdi e di via Pietro Isola. Allagamenti anche in prossimità di alcune rotonde, come quella tra via Antica Genova e strada per Gavi, e nella zona industriale Ilva. Un albero è caduto in salita Maina. Allagamenti anche a Pozzolo Formigaro. La protezione civile provinciale segnala un incidente tra camion sulla provinciale 185 tra Predosa e Ovada, la chiusura della circolazione delle provinciali 199 (tra Rocca Grimalda e Carpeneto) e 178 (tra Francavilla Bisio e Capriata d'Orba) a causa delle frane.