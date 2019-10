Bene la Vignolese contro il Lerma. Sconfitte Stazzano e Tiger Novi

ALESSANDRIA - Nel girone alessandrino la capolista Boys Calcio inanella la quinta vittoria consecutiva battendo 3-0 il Sardigliano grazie ai gol di Delfino, Vaccarello e Bala; la Vignolese vince 4-1 in casa con il Lerma grazie alle reti siglate La Neve, Coniglio, Cabella e autogol; Tiger Novi perde 3-1 contro i Pizzaioli (a segno Crapisto, Panizza e Merolli) e il Villaromagnano passa 1-0 in casa dello Stazzano con il gol di Pegorari.

San Giuliano Vecchio - Garbagna termina 1-0 per la formazione di casa con il sigillo di Amellal; l'Audax Orione supera 2-0 il Lobbi (gol di Grillo e Vizdoaga) e Valmilana - Aurora Pontecurone si chiude con la vittoria dei padroni di casa 4-0 (reti di Taglietti, Perez, Barboglio e Serio).



Nel girone Astigiano pareggio pirotecnico 3-3 per l'Ozzano Ronzonese con il Mombercelli con le reti firmate Galzignato, Orsogna e Bet . Il Bergamasco si impone 1-0 sullo Sporting 2015 con il gol siglato Moretti al primo minuto del primo tempo e il Castelletto vince 1-0 sull'Athletic Asti (Rolando su punizione). Il Bistagno Valle Bormida ottiene i tre punti grazie alla vittoria per 4-2 sul Monferrato Calcio con le doppiette di Doglielo e Troni; chiude il Mirabello che crolla in casa con lo Sport Italy, 4-0 per gli ospiti il finale. 2-2 dell'Europa Bevingros, contro Sca Asti