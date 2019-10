Dramma maltempo, un morto e un disperso

CAPRIATA d’Orba - Dramma maltempo. Un uomo è stato trovato privo di vita nei pressi della zona piscina. Al momento è in corso la sua identificazione, si tratterebbe del taxista scomparso la scorsa notte.

Nella notte era stato ritrovato il taxi scomparso per alcune ore, ma dell’autista non c’erano tracce. Verso le 2.30 era stato soccorso e tratto in salvo il passeggero del taxi: si tratta di un brasiliano che si è salvato aggrappandosi a un albero che ha resisto alla furia del torrente. Due squadre dei Vigili del Fuoco hanno messo in atto un salvataggio al limite.

Sono ancora in corso, invece, le ricerche di due dispersi. Due nella zona di Mornese.

AGGIORNAMENTO ore 9.44

Sarebbe stato ritrovato uno dei due uomini dispersi nella zona di Mornese. Si tratta di un 61enne che è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Era sul suo trattore quando è stato sorpreso dalla furia del maltempo.