Crolla un'abitazione in centro. Frane sulle strade

ORE 10.00 — Un'abitazione in via Abba a Novi Ligure è parzialmente crollata. Non si registrano feriti.

NOVI LIGURE — Una frana ha coinvolto la strada per Gavi, appena fuori dall'abitato di Novi Ligure, nel tratto tra villa Minetta e il bivio per Monterotondo. Un albero è caduto di traverso sulla carreggiata e la scarpata è franata sulla strada. Acqua e fango si sono riversati in via Antica Genova.

Sempre a Novi, ieri in serata 15 persone sono state evacuate da una palazzina di via Antica Genova, dove l'acqua aveva invaso il vano scale e gli appartamenti del piano terra. Il conto degli sfollati ammonta a circa 150 persone: a Castelletto d’Orba 30 persone sono state evacuate e ricoverate presso la tensostruttura della Polisportiva, mentre altre 50 persone hanno trovato ospitalità presso la Croce Rossa di Serravalle. Si registrano anche 40 persone evacuate a Gavi presso le scuole elementari e 10 a Castelnoceto. Si tratta di persone evacuate dalle proprie abitazioni oppure che sono rimaste bloccate mentre tentavano di rientrare a casa in auto o in treno.

Rimangono intanto chiuse, secondo quanto riporta la Protezione civile provinciale, le strade 175, 170, 155 per il crollo del ponte su torrente Albedosa, tra Capriata d'Orba e Pratalborato, 185 (sia nel tratto del canale sia nel tratto davanti allo stabilimento della Saiwa) e 161.

«Nel corso della notte – spiega il vicesindaco Diego Accili – abbiamo fatto arrivare grazie alla prefettura una colonna mobile da Asti e una da Alessandria con pompe idrovore di grandi dimensioni, di cui una messa subito in funzione all'ospedale. Con un'altra siamo andati a liberare la strada per raggiungere la casa di riposo La Serenella dove si rischiava il blackout con quattro anziani attaccati a macchine salvavita».