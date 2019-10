Orientamento scolastico, per i ragazzi delle medie servizio gratis

NOVI LIGURE — A Novi Ligure è attivo un servizio dedicato ai ragazzi di terza media, per aiutarli a scegliere la giusta scuola superiore. Il servizio è offerto gratuitamente dal Punto Giovani comunale, per «favorire una scelta consapevole per l’orientamento scolastico che tenga conto degli interessi, delle attitudini e delle aspirazioni dei giovani».

Per prima cosa gli studenti saranno invitati al laboratorio “Orient-Attiva-Mente”, articolato in una serie di brevi moduli con l’intento di dipanare dubbi e incertezze legate alla scelta. Gli incontri di gruppo si svolgeranno presso il Puntogiovani, alla biblioteca civica di via Marconi 66, in orario extrascolastico. Seguiranno colloqui individuali con i ragazzi e colloqui con le famiglie.

Per aderire all’iniziativa è necessario presentarsi personalmente al Punto Giovani dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00 (o telefonare al numero 0143 76246 int. 3) entro il 31 ottobre al fine di formalizzare l’iscrizione. «I ragazzi che si trovano di fronte alla scelta della scuola sono anche adolescenti che vivono un’età segnata dal cambiamento ed è proprio in questo periodo che i ragazzi sono chiamati a compiere un passo decisivo come la scelta della scuola», spiegano dal Punto Giovani comunale, ed è giusto quindi sostenerli in un momento così delicato e importante per il loro futuro.

L’iniziativa rientra tra quelle selezionate dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, un organismo costituito dalle fondazioni bancarie, dal Forum nazionale del terzo settore e dal governo.