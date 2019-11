Aurora non sbaglia, big match senza reti

ALESSANDRIA - Nel girone alessandrino vince 2-1 l’Aurora Pontecurone in trasferta a Lerma grazie alle reti di Bivona e Settembrino; successo casalingo 1-0 per il Predosa contro il San Giuliano Vecchio, gol siglato Ciliberto. Il Sardigliano batte 3-1 il Lobbi con la doppietta di Ursida e il gol di Bettonte; pareggio 2-2 tra Garbagna e Audax Orione (reti casalinghe di Lardo e Paterniani su rigore, per gli ospiti Versuraro e rigore di Muca). 2-2 anche tra Villaromagnano e Vignolese con la doppietta di Gianelli e i gol di Vaca e Ravera per gli ospiti; pareggio a reti bianche tra Pizzerie Muchacha e Boys Calcio. Posticipo ore 17 tra Stazzano e Valmilana.

Nel girone astigiano sconfitta pesante per l’Ozzano Ronzonese che crolla in trasferta 5-1 sul campo del Monferrato calcio a 5; disfatta per 8-2 del Mirabello in trasferta contro lo SCA Asti. Successo in trasferta per il Castelletto che supera 3-1 lo Sporting 2015 con una tripletta di Die; chiudono Bistagno Valle Bormida e Bergamasco, 1-1 il finale (Dogliero e Gentile).

Gir. Al:

Garbagna - Audax Orione 2-2

Lerma - Aurora Pontecurone 1-2

Predosa - S. Giuliano Vecchio 1-0

Villaromagnano - Vignolese 2-2

Sardigliano - Lobbi 3-1

Pizzerie Muchacha - Boys Calcio 0-0

Gir. Asti:

Bistagno Valle Bormida - Bergamasco 1-1

Sca Asti - Mirabello 8-2

Monferrato Calcio a 5 - Ozzano 5-1

Sporting 2015 - Castelletto 1-3