Ovadese, Dentici regala la prima gioia

OVADA - Ci sono volute dieci giornate, ma alla fine è arrivata la prima vittoria anche per l’Ovadese Silvanese che ha ragione del Cit Turin nella ripresa grazie ad una rete di Dentici: i primi tre punti per la squadra di Pastorino alla seconda partita in panchina e ancora imbattuto non tirano fuori gli ovadesi dalla zona playout ma valgono l’aggancio alla Gaviese a quota otto punti con la salvezza diretta solo una lunghezza più avanti.

Proprio i biancogranata di Guaraldo lottano fino alla fine ma non riescono a contenere l’attacco del Lucento che con una rete per tempo come nella migliore tradizione del calcio all’inglese strappano tre punti dal “Pedemonte”. K.o. di misura anche Acqui ed Arquatese: i ragazzi di Merlo pagano dazio sul campo della Pro Villafranca puniti da un calcio piazzato ad inizio ripresa, quelli di Paveto vengono sconfitti dal Carrara 90 che trova la vittoria praticamente al 90’.

VALENZANA MADO – ASCA 1-2

BARCANOVA CALCIO – MIRAFIORI 1-1

CARRARA 90 - ARQUATESE 1-0

GAVIESE – LUCENTO 0-2

OVADESE SILVANESE - CIT TURIN 1-0

PRO VILLAFRANCA – ACQUI 1-0

SANTOSTEFANESE - SAN GIACOMO CHIERI 4-2

TROFARELLO – POZZOMAINA 2-1

ACQUI: Bodrito, Manno, Costa, Cimino, Rondinelli, Morabito, Massaro, Genocchio, Ivaldi, Zunino, Bollino. A disp. Rovera, Capizzi, Ciberti, Campazzo, Canu, Morbelli, De Bernardi, Cela, Toti. All. Merlo

ARQUATESE: G. Torre, Trapasso, Ricci, Bianchi, Giordano, Firpo, Monticone, Maldonado, S. Torre, Vera Angulo, G. Acerbo. A disp. U. Acerbo, Massa, Kolaj, Zoppellaro, Guido, Scolafurru, Farina. All. Paveto

GAVIESE: Benabid, Mazzon, Tosonotti, Taverna, Guido, Pellegrino, Mugnai, Anibri, Lombardi, Amello, Scimone. A disp. Alocci, Chiarlo, Milanese, Catale, Kolaj, Ba, La Neve, Salvi, Myrta. All. Guaraldo

OVADESE SILVANESE: Gallo, Bernardi, Martinetti, Lovisolo, Tangredi, Pastorino, Oddone, Anania, Dentici, Rosset, Barbato. A disp. R. Cipollina, A. Cipollina, Boveri, Panariello, Giusio, Cartosio, Mazzotta, Zerouali, Apolito. All. Pastorino