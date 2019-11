Acqui ko, per la Gaviese tre punti d'oro

Al terzo tentativo tra Gaviese ed Acqui si gioca, e la squadra di Mauro Guaraldo conquista il secondo successo della stagione.

Squadre in campo su un terreno al limite della praticabilità e in una serata fredda e umida. All 11' Massaro si procura e fallisce un rigore calciando sul palo interno, poi poco o nulla fino al 42' quando una ripartenza dell'Acqui da una punizione lancia nuovamente Massaro in area fermato da un difensore ma questa volta l'arbitro ben piazzato fa segno che si può proseguire.

Al 6' della ripresa, a sorpresa, passa la Gaviese: angolo da destra di Di Gennaro, colpo di testa all'indietro di Taverna che si impenna e si infila sul palo lontano scavalcando Bodrito. La reazione dell'Acqui passa per Ivaldi che ha due buone occasioni per pareggiare ma nella prima non arriva sul pallone, nella seconda colpisce di testa ma Benabid para facile.

Al 29' arriva il gol del pareggio dell'Acqui con un bel tiro al volo di Massaro ma l'arbitro annulla per fuorigio su segnalazione del guardalinee. In altre due occasioni è strepitoso Benabid prima su Bollino e poi su Costa nel difendere il vantaggio e nel finale l'Acqui resta in dieci per un gesto di stizza di Morabito che rimedia un rosso diretto.

L'arbitro concede sette minuti di recupero, sale anche Bodrito ma il risultato non cambia: la Gaviese festeggia la seconda vittoria stagionale.

GAVIESE - ACQUI 1-0

MARCATORE: st 6' Taverna

GAVIESE: Benabid, Mazzon, Tosonotti, Taverna, Guido, Pellegrino, Catale (31' st Mugnai), Amello, Lombardi, Di Gennaro, Myrta (36' Scimone). A disp. Alocci, Chiarlo, Milanese, Kolaj, La Neve, Salvi, Maroni. All. Guaraldo.

ACQUI: Bodrito, Cela, Costa, Manno, Rondinelli, Morabito, Massaro, Genocchio (15' De Bernardi), Ivaldi, Campazzo (42' st Cimino) , Zunino (9' st Bollino). A disp. Rovera, Capizzi, Ciberti, Toti, Cavallotti, Innocenti. All. Merlo

ARBITRO: Squara di Chivasso