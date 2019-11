Impermeabile sulla collina e barriere: così riapre via Oneto

NOVI LIGURE — Si può nuovamente circolare in via Oneto a Novi Ligure, dopo il crollo di una porzione delle mura del castello, avvenuto domenica. I tecnici del Comune – coadiuvati da una ditta esterna – hanno lavorato anche di sera per collocare una serie di barriere Jersey in cemento. Nel pomeriggio erano stati sistemati teli di plastica sulla collina del castello, per evitare che il dilavamento delle acque potesse provocare altri crolli.

«Abbiamo istituito un senso unico alternato con semaforo – spiega il vicesindaco Diego Accili – In questo modo è stato possibile riaprire la strada per dare un sollievo alla viabilità, in questi giorni messa a dura prova. Sarà una soluzione temporanea, finché non sarà possibile riaprire completamente la via».

Nella foto, alle spalle del vicesindaco Accili, i teli impermeabili