Bormida oltre i 9 metri, Tanaro in crescita ma sotto soglia

ALESSANDRIA - Altra giornata di massima allerta su tutto il territorio alessandrino per la piena dei fiumi e il maltempo che continua a flagellare l’intera area. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

si stanno riunendo in prefettura

ORE 8.11 - La Protezione civile segnala che nel corso della notte le ingenti precipitazioni che hanno continuato a interessare tutto il nostro territorio, e in particolare il comparto appenninico del Savonese, hanno contribuito a mantenere molto elevati i livelli dei corsi d'acqua, in particolare del fiume Bormida e dei suoi affluenti, ad eccezione di Orba.

La piena in corso, di carattere eccezionale, sembra transitata al colmo fino ad Acqui e Cassine, dove ora è in calo, mentre dalla sezione a valle di Cassine a scendere verso la città di Alessandria il livello è ancora in lenta salita.

ORE 7.31 - Riaperta la Sp 181 tra Casalcermelli e Bosco Marengo.

ORE 7.29 - Anche il torrente Belbo ha raggiunto la soglia di pericolo, mentre lo Scrivia è al livello di guardia. In discesa i livelli dell'Orba, che restano però sempre sopra la soglia di pericolo.

ORE 7.15 - Ad Alessandria continua la piena del Bormida, che risulta ancora essere oltre i 9 metri: attualmente è infatti a un'altezza di 9.30, massimo mai registrato. Un evento, anche per la sua durata, di portata storica.

Il Tanaro intanto è in crescita lenta, ma resta ancora sotto la prima soglia di pericolo di 4 metri. A breve nuovo incontro in prefettura.