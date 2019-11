Ilva, consiglio comunale aperto per affrontare l'emergenza

NOVI LIGURE — Il caso Ilva arriva in consiglio comunale: questa sera alle 21.00 è infatti convocato in seduta aperta al teatro Giacometti di Novi Ligure. Alla seduta parteciperanno anche esponenti dei sindacati e delle rsu. La situazione, anche se più distesa rispetto a un paio di settimane fa, rimane ancora molto critica. È vero che il governo e la multinazionale francoindiana Arcelor Mittal sono tornati al tavolo delle trattative e che l’azienda ha sospeso la procedura degli altiforni, tuttavia l’atto di recesso dal contratto di acquisizione, depositato in tribunale a Milano, è una spada di Damocle che pende sullo stabilimento novese. Le aziende di trasporto hanno ripreso a servire la fabbrica di strada Boscomarengo dopo lo stop per il mancato pagamento delle fatture, ma il sito produttivo dipende da Taranto: se si ferma l’acciaieria pugliese le conseguenze su Novi sono quasi immediate.