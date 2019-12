Cori natalizi in centro: gran finale con i Free Voices Gospel

NOVI LIGURE — Sabato 7 dicembre a Novi Ligure sarà una giornata dedicata alla musica. Alla vigilia della festa dell'Immacolata per le vie della città si svolgerà la manifestazione “Canti natalizi in centro storico”, una rassegna di corali che prenderà il via alle 15.00 in via Roma con il Coro della scuola Zucca, diretto da Marta Ziccardi. Alle 16.00, nell'androne di Palazzo Dellepiane si esibirà la Corale Novese mentre, alle 17.00, sul sagrato della chiesa di San Nicolò si potrà ascoltare il coro Novincanto diretto da Cecilia Lee In Hyo. Nella corte Peruzzo di via Giacometti, alle 18.00, saranno di scena i cori uniti di Pozzolese e San Giovanni di Sale, diretti da Manuela Romanelli.

La giornata terminerà, alle 19.00, in piazza Dellepiane con il concerto gospel del gruppo Free Voices Gospel Choir: si tratta di una delle formazioni gospel più note in Italia, vincitrice nel 2000 del Gospel Award, con oltre 600 concerti all'attivo, 50 coristi, 5 musicisti e un corpo di ballo per uno spettacolo coinvolgente ed emozionante.