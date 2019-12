Sfruttamento del lavoro: tre imprenditori del settore rifiuti nei guai

I Carabinieri del Noe di Alessandria, dopo l’ispezione in un’azienda che tratta rifiuti di vari genere con sede a Novara e unità operativa a Sale, in Provincia di Alessandria, hanno accertato violazioni penali nei confronti di tre persone, ritenute responsabili dei reati di “traffico illecito di rifiuti”, “truffa” e “sfruttamento del lavoro”.

Inoltre, sono venute alla luce notevoli inadempienze economiche. I Carabinieri hanno notificato ai tre imprenditori, già indagati per “intermediazione illecita” e “sfruttamento del lavoro”, un’ordinanza di misura cautelare interdittiva che proibisce loro di esercitare imprese ed uffici direttivi per un anno.

I tre imprenditori dovranno rispondere, in concorso fra loro, del reato continuato di “intermediazione illecita” e “sfruttamento del lavoro”.