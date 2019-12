Cermelli, il videomaker novese ci fa scoprire l'Islanda

NOVI LIGURE — “Italy Iceland – Cercavo Avventura… ho trovato poesia”, è il titolo del documentario che oggi sarà presentato a Novi Ligure, opera del videomaker Marco Cermelli. L'appuntamento è alle 15.30 di oggi, martedì 17 dicembre, alla biblioteca civica di via Marconi 66. "Italy Iceland" è un racconto che parla dell’Islanda vista da una prospettiva fuori dall’ordinario: non un semplice viaggio, quindi, ma molto di più, come racconterà nel corso della presentazione il videomaker novese. Marco Cermelli, grazie al canale nazionale Tv 2000 con il quale collabora, ha portato un po’ di Italia, e in particolare un po’ del nostro territorio, ai nostri connazionali che si trovano in Islanda.

Il documentario andrà poi in onda nella trasmissione “Il mondo insieme” di Licia Colò. L’evento contribuisce a una raccolta fondi per finanziare la ricerca di una cura che possa salvarle la piccola Elena e altri bimbi come lei affetti da una rara malattia. L’incontro è organizzato dall’Unitre di Novi Ligure.