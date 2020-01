Barbara Bianca, una serravallese in tv con Enrico Papi

SERRAVALLE SCRIVIA — In tanti hanno riconosciuto il volto di Barbara Bianca, l’altro giorno in televisione. La 40enne di Serravalle Scrivia infatti è stata tra i protagonisti di “Guess My Age”, la trasmissione di Tv8 condotta in prima serata da Enrico Papi. Barbara, con il marito Massimo De Rosa, gestisce l’omonima pizzeria di Ca’ del Sole.

«E in trasmissione mi hanno fatto vestire da pizzaiola», racconta il giorno dopo. In televisione è approdata per caso: «Avevo accompagnato un amico a fare un provino per il programma “Appuntamento al buio”. Mentre mi trovavo negli studi, ho sentito che stavano cercando partecipanti per altre trasmissioni e così ho chiesto di essere inserita nel database. Poco dopo ho fatto il provino e sono stata selezionata».

A convincere gli autori del programma probabilmente è stato il carattere di Barbara, esuberante al punto giusto. D’altronde in precedenza lavorava come animatrice per i bambini. Ed è così che ha conosciuto suo marito: «Un giorno sono andata a fare animazione nel suo ristorante ed è scattata la scintilla».