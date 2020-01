Musiche per la Shoah con la voce di Sanremo Young

NOVI LIGURE — Saranno la voce di Maria Grazia Aschei, e la musica dei Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria a guidare, domani sera, la riflessione sul tema della Shoah. Alla Basilica della Maddalena di Novi Ligure, in via Abba, a partire dalle 21.00 di venerdì 24 gennaio è infatti in programma “Memorie scomode”, un concerto organizzato per celebrare il Giorno della Memoria.

I musicisti dell’Orchestra Classica (Massimo Barbierato, Matteo Ferrario, violini; Alessandro Buccini, viola; Luciano Girardengo, violoncello; Alessandro Paolini, contrabbasso; Giuseppe Canone, clarinetto, sax soprano, fisarmonica) condurranno gli ascoltatori, attraverso toccanti letture e musiche di tradizione europea ed ebraica, in una serata di intima riflessione sul “tempo della follia” e sullo sterminio nazifascista, un crimine senza pari nella storia dell’umanità. Verranno eseguite musiche di Bach, Vivaldi, Williams, Morricone e musiche tratte dalla tradizione ebraica.

Maria Grazia Aschei, 17enne di Novara, ha all'attivo numerose partecipazioni a festival e trasmissioni televisive, tra cui Sanremo Doc, Video Festival Live di Mara Maionchi, Castrocaro e Sanremo Young, trasmesso nel 2019 su Rai Uno e condotto da Antonella Clerici.

Il concerto è organizzato dall’associazione Casella e fa parte delle rassegne Musicanovi e Orchestra in Provincia. Ingresso 10 euro. Musicanovi proseguirà domenica 26 gennaio alle 17.00 all’auditorium allestito presso la ex caserma Giorgi di via Verdi: Roberto Arnoldi al violino e Fabio Locatelli al pianoforte saranno impegnati in “Capricci e Sonate”.