Consiglio comunale: per la Lega esce Lasagna, entra Bonvini

NOVI LIGURE — Avvicendamento in consiglio comunale a Novi Ligure. Nella seduta convocata per il 28 febbraio verranno ratificate le dimissioni dal consiglio di Irene Lasagna, 44 anni, eletta nella lista della Lega con 60 preferenze alle elezioni del giugno 2019. Al suo posto entrerà il primo degli esclusi del Carroccio, Francesco Bonvini, all'epoca rimasto fuori dal consiglio per un solo voto.

Bonvini, 55 anni, a settembre 2019 era stato nominato amministratore unico del Cit, il Consorzio dei trasporti pubblici locali, ma aveva dovuto rimettere l’incarico perché non aveva avuto il nulla osta da parte del proprio datore di lavoro, le Ferrovie. Oggi il Cit è guidato dall'imprenditore novese Silvio Mazzarello.