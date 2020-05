Novi, spazzamento strade: da domani si ricomincia

NOVI LIGURE — Da domani, lunedì 25 maggio, a Novi Ligure verrà riattivato il regolare servizio di spazzamento meccanizzato delle strade cittadine. Per permettere una corretta pulizia (e per evitare multe) è opportuno quindi a prestare attenzione a giorni e orari riportati sui segnali stradali di divieto di sosta.

Inoltre, che è stato definito il calendario 2020 per i lavaggi dei cassonetti stradali di indifferenziato e di organico. In totale sono previsti quattro lavaggi, che saranno effettuati in più giornate: dall’8 al 13 giugno, dal 13 al 18 luglio, dal 17 al 22 agosto e dal 14 al 19 settembre.