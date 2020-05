Novantico raddoppia, a giugno due giorni con l'antiquariato

NOVI LIGURE — Con la fine del lockdown il desiderio di ripartire è grande e Novantico, il mercato del piccolo antiquariato, si accinge a raddoppiare gli appuntamenti. A giugno infatti saranno due le edizioni del mercatino, la prima martedì 2, in occasione della Festa della Repubblica, e la seconda sabato 27, come da calendario (per tradizione Novantico viene organizzato ogni quarto sabato del mese).

Dopo la sospensione a causa del coronavirus, Novantico è ricominciato lo scorso 28 maggio, ma in una nuova sede: non più in via Girardengo e corso Marenco, ma in piazza Dellepiane. «Il primo mercatino in periodo di Covid-19 ha superato l’esame – ha detto all’indomani Antonio Gaggianesi, presidente dell’associazione Mercatini & Curiosità – La creazione di ingressi e uscite separate con un costante controllo hanno reso la manifestazione frequentata da un pubblico contingentato, sicura e molto apprezzata, anche nella nuova location di grande effetto per la bellezza e particolarità storiche della piazza».