L'allarme della scuola suona per ore Intervengono i pompieri

POZZOLO FORMIGARO — Al fatto che gli allarmi dei vari edifici comunali situati in piazza Castello si mettano a suonare ad ogni ora del giorno e della notte, gli abitanti sono ormai purtroppo abituati da molto tempo. Questa volta però a Pozzolo Formigaro si è raggiunto il punto dell’esasperazione. La notte scorsa, tra venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto, la sirena della scuola elementare infatti ha continuato per svariate ore a emettere un suono fortissimo. Verso le 5 del mattino il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco ha messo fine allo scempio acustico. In attesa della prossima sirena...