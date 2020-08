Sei nuovi casi e sei guariti. Nessun decesso in Piemonte

PROVINCIA - Nessun decesso di persone positive al test del Covid-19 è stato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale rimane di 4136 deceduti risultati positivi al virus (680 in provincia). Sono 6 in più rispetto a ieri nel territorio alessandrino i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, che salgono a 3242 in totale.

In Piemonte sono 26.259 (+30 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 1583 (+3) Asti, 845 (+0) Biella, 2465 (+2) Cuneo, 2368 (+4) Novara, 13.512 (+13) Torino, 1107 (+1) Vercelli, 964 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 173 (+1) provenienti da altre regioni. Altri 645 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

La situazione dei contagi

Sono 31.830 (+31 rispetto a ieri, di cui 25 asintomatici; dei 31: 5 screening, 24 contatti di caso, 2 con indagine in corso; quelli importati sono 1 su 31) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4123 Alessandria (+6 rispetto a ieri) , 1887 Asti, 1056 Biella, 2954 Cuneo, 2834 Novara, 16.019 Torino, 1388 Vercelli, 1157 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 273 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 139 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 87 (-1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 700. I tamponi diagnostici finora processati sono 519.034, di cui 284.916 risultati negativi.