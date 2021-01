Auto esce di strada a Bosco Marengo: muore donna di 87 anni

BOSCO MARENGO - Incidente purtroppo con conseguenze tragiche oggi alle 12 a Bosco Marengo, in strada Casalcermelli. Un'auto condotta da una donna di 87 anni, per cause ancora da appurare, è uscita di strada dopo l'impatto con il furgone di una ditta di consegne. A seguito dello scontro l'anziana è deceduta. A nulla sono servite le manovre di rianimazione praticate dal personale del 118 intervenuto sul posto insieme ai Carabinieri.