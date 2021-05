In città un'agenzia funebre per animali: «Restituiamo l'amore che ci hanno dato»

NOVI LIGURE — Ha aperto a Novi Ligure la prima agenzia funebre dedicata esclusivamente agli animali. «Mentre sono in vita i nostri cuccioli ci amano in maniera del tutto disinteressata. Per molti di noi rappresentano addirittura una medicina che ci aiuta a superare i momenti più tristi. Gli amici a quattro zampe sono veri e propri componenti della nostra famiglia. Quando vengono a mancare è un momento di lutto e non tutti sono in grado di capire questo dolore. È da questa consapevolezza e dalle nostre esperienze personali che è scaturita la decisione di aprire questa attività», dice Cristina Sabbadin, che con i coniugi di Pasturana Francesca Bisio e Alessandro Bartoli ha fondato le onoranze funebri Diamante.

I servizi offerti sono quelli tipici di una agenzia. Spiega Francesca Bisio: «Curiamo personalmente il ritiro dell’animale presso la sua famiglia o il veterinario, gestiamo il trasporto e la cremazione. Dopodiché restituiamo le ceneri nell’urna che è stata scelta dai proprietari, insieme a una pergamena che ricorderà per sempre il nostro amico volato via».

L’attività si chiama Diamante perché – tra le poche in Italia – propone anche il servizio di diamantificazione delle ceneri: «Consiste nella trasformazione delle ceneri del proprio animale in un vero diamante dalla conformazione irripetibile. Ogni pietra ha grandezza, forma e colore unici, perché queste caratteristiche dipendono dal contenuto dei resti mortali», afferma ancora Bisio.

«Negli ultimi anni, per fortuna, abbiamo assistito a una maggiore assunzione di consapevolezza circa i diritti degli animali. Noi pensiamo che anche l’ultimo saluto a questi amici possa e debba svolgersi in maniera più consona all’importanza che per noi hanno avuto in vita. Per questo, ci mettiamo a disposizione di tutte le persone amanti degli animali nel difficile momento del distacco», dice Sabbadin, nota in città anche per la sua attività politica (è consigliere comunale per la lista “Solo Novi”).