"Incanto" a teatro: raccolta fondi per il montascale della scuola

GAVI — Sono stati raccolti 1.300 euro ieri sera grazie all'iniziativa del Lions Club di Gavi, che ha portato in scena al teatro Civico lo spettacolo "Incanto", con lo scopo di trovare fondi per l'installazione di un montascale alle scuole medie De Simoni.

«Una serata a teatro per unire divertimento e solidarietà grazie ad Alice Redini, Andrea Robbiano e al maestro Lorenzo Marcenaro, che hanno collaborato alla realizzazione e messa in scena dello spettacolo "Incanto", e al Comune per la concessione del teatro Civico – ha fatto sapere il presidente dei Lions gaviesi Giacomo Lolaico – Il ricavato è destinato al nostro progetto più importante di questo anno: l’acquisto di un montascale per le scuole medie di Gavi e alleviare così i problemi di disabilità motoria, anche temporanea, dei nostri ragazzi».