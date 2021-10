Piante a corte, per due giorni Novi unisce storia e giardini

NOVI LIGURE — Appuntamento da non perdere a Novi Ligure sabato e domenica con Piante a Corte. L’evento vuole valorizzare la città nel suo insieme, dalla bellezza dei palazzi storici con le corti, gli androni e i loggiati resi ancora più accoglienti dalle installazioni floreali di fioristi, vivaisti e giardinieri, a quella dell'arte sacra. Numerose le attività commerciali del centro che hanno aderito all'iniziativa per rendere le vetrine protagoniste dell'evento e offrire iniziative speciali per lo shopping anche di domenica.

«Piante a Corte – sottolinea il sindaco, Gian Paolo Cabella – apre ufficialmente il calendario degli eventi che ci accompagneranno nei prossimi mesi. Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione dimostrata dalle attività economiche e dai proprietari degli immobili del centro storico, segno che la strada intrapresa può portare a ottimi risultati».

«Milano con i suoi fuorisalone – spiega Barbara Gramolotti, Presidente della Consulta del Commercio - ci ha abituato, a vedere le vie dello shopping trasformarsi in mete per ammirare il "design in vetrina", proponendo per l'occasione workshop, laboratori a tema. Il movimento #openhouse dei principali capoluoghi italiani apre immobili pubblici e privati per far scoprire, fotografare luoghi insoliti, solo per citare alcuni esempi. Nel weekend le attività economiche novesi per Piante a Corte trasformeranno le loro vetrine in piccole opere d'arte, a corredo di una serie di eventi per grandi e piccini. Come Presidente della Consulta sono davvero orgogliosa di questa risposta, è stato bellissimo vedere l'entusiasmo sfidare tutto e tutti».

Piante a Corte, laboratori ed eventi

Ispirandosi ai grandi eventi che siamo abituati a visitare nei capoluoghi di regione, il programma di Piante a corte è un contenitore ricco di eventi per tutte le età:

i laboratori in piazza Carenzi a cura della Bottega del Sanconiglio, sia sabato 23 ottobre alle 16 che domenica 24 alle 16.30; si comincerà con la lettura di una favola "fiorita" e a seguire si costruirà il proprio giardino di carta. Prenotazione gratuita, ma obbligatoria, inviando una mail a info@labottegadelsanconiglio.it posti limitati

Appuntamento presso il palazzo comunale di via Giacometti (1° piano) sabato 23 ottobre alle 16.30 con Petali di carta , un viaggio tra gli scaffali di una libreria di botanica . A illustrare libri tra arte e volumi di settore a cura di "Nina, il giardiniere urbano". Necessario il green pass e prenotazione obbligatoria a consulta.caa@comune.noviligure.al.it

Appuntamento presso il palazzo comunale di via Giacometti (1° piano) domenica 24 ottobre 10.30 per scoprire il mondo dei Bonsai e i segreti di questa antica arte orientale a cura dell'Associazione Bonsai Club di Alessandria. Iscrizione gratuita, mail per prenotarsi obbligatoriamente consulta.caa@comune.noviligure.al.it (necessario il green pass)

Appuntamento presso il palazzo comunale di via Giacometti (1° piano) domenica 24 ottobre 15.30 con il laboratorio creativo per realizzare le rose di carta e con tanti spunti su come utilizzarle a cura de La casa di Tania. Iscrizione gratuita, posti limitatissimi, mail per prenotarsi obbligatoriamente consulta.caa@comune.noviligure.al.it (necessario il green pass)

Il percorso tra le corti

Il percorso tra le corti (necessario il green pass) parte da Via Cavanna 12, dove sabato 23 ottobre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 nel giardino della sede Soms, anticamente sede del Monte di Pietà, propone il libero scambio di talee, semi, bulbi e piantine. Si potrà portare ciò che si ha e scambiare con chi si vuole o anche solo andare a curiosare o a scambiare consigli su piante e fiori. Giunti in piazza Dellepiane, nell'androne dell'omonimo palazzo, vi aspetta una straordinaria mostra di Bonsai a cura dell'associazione Bonsai Club di Alessandria.

Corti allestite anche in via Roma con palazzo della Dogana, a cura di Gemma Fiori, e il giardino dello storico palazzo di Vicolo Bianchi, a cura di Pangea Garden. Proseguendo in via Paolo Giacometti si potrà ammirare l'allestimento di Floricoltura Girasole in corte Peruzzo.

Spazio anche alla solidarietà grazie alle bellissime piante e composizioni del Girasole che si potranno acquistare presso l'androne di Palazzo Pallavicini (via Giacometti 22) in collaborazione con l'associazione Animal's Angels Novi.

Novantico

Sabato il centro storico sarà animato anche da Novantico, il gran mercato del Piccolo Antiquariato che da oltre vent'anni è l'appuntamento mensile imperdibile per appassionati e collezionisti.