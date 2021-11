Fatturati, analisi e aziende della provincia: in arrivo il Magazine Economia 2021

"La sfida digitale dopo la crisi": 160 pagine patinate per fotografare il mondo produttivo e lavorativo di un territorio che sa ancora sorprendere.

Il Magazine Economia 2021 sarà in edicola giovedì 25 in regalo con Il Novese e con L'Ovadese e venerdì 26 in regalo con Il Piccolo. Uno speciale ricco di dati che prova a raccontare l'economia della provincia di Alessandria, dalle criticità alle peculiarità.

Il magazine, alla sua terza edizione, è cresciuto ancora: alle firme prestigiose che aprono la pubblicazione (docenti universitari, economisti, manager della finanza, analisti), si associano le valutazioni degli industriali, dei commercianti, degli imprenditori e degli operatori dei diversi settori del nostro territorio. La classifica dei fatturati, poi, aiuta a comprendere il giro d'affari di ogni realtà e del suo settore.