Pattinodromo, dopo due anni di stop l'hockey torna protagonista

NOVI LIGURE — Oggi e domani il pattinodromo di Novi Ligure sarà il fulcro delle attività rotellistiche del Piemonte. Le società sportive Novi Hockey e Lucky Star hanno organizzato due manifestazioni dedicate ai più piccoli, che arrivano dopo un duro biennio di inattività, dettata dalle emergenze meteo prima e dalla pandemia dopo.

Le gare si terranno a chiusura degli incontri di hockey in line tra Monleale e Diavoli Vicenza (valida per il campionato di serie A) e tra Novi Hockey e Falcons Milano per il campionato di serie C.

Oggi la giornata – dedicata al Trofeo Pattinilandia – vedrà la partecipazione di circa 70 atleti delle società sportive della provincia di Alessandria che si cimenteranno nelle prove di destrezza e pattinaggio artistico con bambini dai 5 agli 11 anni.

Domani invece nella cornice dello storico Torneo di Santa Caterina – giunto alla quinta edizione – si affronteranno le rappresentative Under 12 delle società di Modena, Verona, Brebbia e Novi.

La manifestazione è organizzata con il patrocinio del Comune di Novi Ligure e del comitato regionale Fisr, la Federazione degli sport rotellistici che comprende pattinaggio artistico, pattinaggio corsa, hockey su pista, hockey inline, inline freestyle, skateboarding, downhill, roller freestyle e inline alpine.