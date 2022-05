StraNovi, in un video il percorso della manifestazione

NOVI LIGURE — Il 27 maggio torna la StraNovi, la più classica delle manifestazioni podistiche novesi, giunta ormai alla 39esima edizione. La manifestazione è di carattere non competitivo e sarà l’occasione per vivere appieno il gusto del correre o camminare insieme su di un percorso di 4 chilometri con partenza e arrivo fissati, come da tradizione, in piazza XX Settembre. Si percorreranno le vie del centro storico di Novi Ligure all’interno della cinta delle antiche mura con la partenza fissata alle 20.15 del 27 maggio. All’evento è stata dedicata una t-shirt: acquistarla varrà come iscrizione e il ricavato andrà alla onlus Iris che si occupa dell’assistenza ai malati oncologici e al comitato novese della Croce Rossa.

Stranovi, torna la più classica delle manifestazioni podistiche Un percorso di 4 chilometri all'interno del centro storico di Novi Ligure, adatto a tutti