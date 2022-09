Spettacolo pirotecnico, domani arriva in versione autunnale

NOVI LIGURE — La città di Novi Ligure festeggia l’arrivo della stagione autunnale con una serie di eventi tra artigianato, natura e spettacoli per grandi e piccini. Domani, venerdì 30 settembre, l’intero centro storico si animerà con la Notte Bianca che vedrà l’apertura serale dei negozi.

Gli appassionati di cucina potranno assistere a “Cuochi d’artificio”, show cooking con degustazione allestito in piazza Dellepiane a partire dalle 18.30. Lo chef Massimo Martina, del ristorante Il Fiorile di Borghetto Borbera, proporrà un bruschettone di grani antichi della Val Borbera, un risotto con pomodoro, Montebore e salsa verde, gin tonic aromatizzato allo zafferano di montagna e basilico e le torte della Nonna con ricotta e cioccolato e con pesche di Volpedo.

In piazzetta San Pietro, dalle 19.00, da non perdere la farinata di Luciano con birra artigianale e caldarroste. In largo Valentina, dalle 21.00, si esibirà il maestro Paolo Bagnasco con la sua fisarmonica e la voce di Mary Merolla.

Clou della serata sarà lo spettacolo pirotecnico, con fuochi ad alta gittata, che si terrà in zona stadio alle 22.30 (lo stadio rimarrà però chiuso al pubblico). E’ la prima volta che i fuochi artificiali si svolgono in autunno: dopo lo stop dovuto al coronavirus, questa volta ci si è messa di mezzo la siccità e l’emergenza incendi, e il commissario prefettizio Paolo Ponta ha preferito annullare l’evento in programma lo scorso agosto, in attesa di tempi migliori che ora sembrano essere arrivati. Dalle 19.00 al parco del castello si potrà cenare e poi assistere ai fuochi d’artificio da una posizione suggestiva e privilegiata.

Nelle giornate di venerdì 30 settembre e sabato 1° ottobre nelle vie del centro cittadino sarà allestito il mercatino dell'artigianato artistico, mentre in piazza Carenzi si potranno riscoprire i giochi dei nonni attraverso un percorso ludico culturale con giochi in legno della tradizione popolare, realizzati artigianalmente a mano secondo gli schemi di una volta.

Infine, sabato 1° ottobre alle 17.00, in piazza Dellepiane andrà in scena lo spettacolo gratuito “Aladin”, una esibizione del tradizionale teatro dei burattini, a cura della compagnia di Heros Salvioli.