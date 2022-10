Pinacoteca di Voltaggio, riconoscimento speciale per padre Rossi

VOLTAGGIO — Padre Francesco Rossi sarà socio onorario dell’associazione L’Arcangelo, nata per valorizzare la Pinacoteca dei Cappuccini di Voltaggio. Lo ha deciso il consiglio direttivo dell’associazione, spiegando che padre Rossi «ha sempre sostenuto con entusiasmo, sin dall’anno di fondazione 2008, l’attività di tutela e valorizzazione dell’Arcangelo per la Pinacoteca dei Cappuccini a Voltaggio». Padre Rossi attualmente è ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini per la Liguria.