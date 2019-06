Maria Ioana premiata nel concorso regionale "Diventiamo cittadini europei"

NOVI LIGURE - Le riflessioni sul sempre attuale tema della parità tra uomo e donna e della lotta contro la discriminazione nella politica sociale dell'Unione Europea hanno colpito nel segno e hanno permesso a”.Al concorso, promosso dalla Regione Piemonte con il coordinamento della Consulta Europea e giunto alla 35ª edizione, hanno partecipato gli studenti delle classi 4ª N e 4ªO.e all’alunna Maria Ioana Ficzi della classe 4ªN.Giovedì 9 maggio, in occasione della Festa dell’Europa, nella Sala Consiliare del Consiglio Regionale del Piemonte a Torino, si è svolta la premiazione degli studenti i cui elaborati sono stati selezionati da un'apposita commissione di docenti universitari esperti in tematiche europeistiche.Maria Ioana Ficzi è stata premiata dal presidente del Consiglio Regionale,, orgogliosa del riconoscimento ottenuto e dell’impegno profuso per un’attività tanto importante.