Omaggio ai compositori francesi con il duo Aventaggiato-Matarrese

NOVI LIGURE -, organizzata dall'associazione musicale Casella:, duo pianistico a quattro mani che coinvolgerà il pubblico in una serata dedicata alla musica francese e ai suoi maggiori compositori.Il duo, entrambi, svolge attività concertistica sia da solisti che in duo pianistico riscuotendo consensi di pubblico e critica. Il duo ha collaborato con direttori d’orchestra di fama internazionale. Si dedicano in particolare a pagine musicali da lungo tempo dimenticate, allargando così in maniera significativa il repertorio. La ricerca di composizioni per pianoforte a quattro mani ha permesso di scoprire inaspettatamente una copiosa letteratura, in parte del tutto sconosciuta.L'ingresso al concerto ha un costo di 10 euro, ridotto 5 euro (under 16 e over 70). Info: associazione.casella@libero.it. Telefono 338 9572665.[Foto Raffaele Puce]