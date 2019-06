Ubriachezza, guida senza patente e possesso di armi: cinque denunciati

NOVI LIGURE –, con accuse che vanno dalla guida in stato d’ebbrezza al possesso di oggetti atti a offendere, dalla guida senza patente alla presenza irregolare in Italia. Sono anche state controllate 44 persone e 23 veicoli.Un italiano di 35 anni è stato fermato ad: G. D. è stato fermato in evidente stato di ubriachezza in stazione ed è stato anche trovato in possesso di un coltello a serramanico. Anche a Novi un uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, M. S., un macedone di 41 anni.Sempre a, un italiano di 27 anni, M. R., sottoposto ad accertamento con etilometro, è stato riscontrato avere un tasso alcolemico nel sangue superiore a 0,80 g/l e per tale motivo è stato denunciato; la patente gli è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro. La patente non l’ha mai conseguita invece D. M., 50enne albanese che a Novi è stato fermato dai carabinieri mentre era alla guida della sua auto; tra l’altro non era la prima volta. Ai carabinieri hanno rintracciato un altro cittadino albanese, D. S. di 35 anni, che è risultato irregolare sul territorio nazionale.Infine, i militari hanno sanzionato une un marocchino che non ha convertito la targa straniera della propria auto, come prevede la legge.