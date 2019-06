Festival Echos, musiche di Beethoven nella chiesa di San Pietro

CASSANO -con due capolavori assoluti del genio di Bonn: il Concerto n. 3 per pianoforte e orchestra e la Sinfonia n. 7., pianista che ha tenuto recital in tutta Europa, negli Stati Uniti, in Giappone e Cina, esibendosi come solista con importanti orchestre. Dal 1995 insegna al Conservatorio Superiore di Parigi.La formazione diè segnata dalle figure di Sergiu Celibidache e Bernard Haitnik che lo ha invitato a lavorare con lui con i Berliner Philharmoniker. Ha vinto il concorso di direzione d’orchestra di Biel, iniziando così un'intensa attività concertistica che lo ha portato a dirigere nelle più importanti città europee (Berlino, Salisburgo, Milano, Vienna, Praga, Londra) e in giro per il mondo (Buenos Aires, San Paolo del Brasile, Bangkok). Ha diretto i Berliner Symphoniker, l’Orchestra Sinfonica di Zurigo, il Musikkollegium Winterthur, l’Orchestra Sinfonica di Atene.si è costituita su iniziativa del maestro Arnaldo Invernizzi. Ha tenuto concerti in tutta Italia e in Svizzera, incidendo cd e un album mp3 in occasione del 250° anniversario della nascita di Mozart.fino ad esaurimento dei posti. Per info: www.festivalechos.it . Echos 2019 è realizzato in collaborazione con Regione Piemonte, Fondazione Crt, Fondazione Cral, Camera di Commercio di Alessandria, con l Comune di Cassano Spinola, con l’Associazione Aurora e la Roquette Italia.